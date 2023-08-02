Вашингтон, 2 августа, 2023, 12:12 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Джо Байден планирует обратиться к Конгрессу с просьбой профинансировать вооружение для Тайваня в рамках дополнительного бюджета для Украины. Об этом написала газета Financial Times, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

Walid Berrazeg/SOPA Images via ZUMA Press Wire/TASS

По её данным, Белый дом попросит Конгресс профинансировать вооружения для Тайваня в рамках запроса на выделение дополнительных бюджетных ассигнований для Украины.

В материале указывается на то, что данный запрос направлен на ускорение поставок вооружения Тайваню на фоне якобы растущей угрозы со стороны Пекина.

По данным издания, Административно-бюджетное управление США включит финансирование для Тайваня в дополнительный запрос в рамках усилий по ускорению поставок оружия. В случае принятия решения Конгрессом, Тайвань впервые получит вооружение через систему, которая финансируется американскими налогоплательщиками, уточнила газета.

По её данным, Белый дом может отправить соответствующий запрос в августе.

Журналисты обратили внимание на то, что в Белом доме не стали комментировать либо раскрывать подробности о том, какой объём средств будет запрошен для Тайваня.

Как передавало ИА Регнум, по словам главы Пентагона Ллойда Остина, оказываемая Соединёнными Штатами властям Тайваня военная помощь никак не отразится на военных поставках Украине. Остин указал на важность использования всех доступных механизмов для предоставления помощи тайваньской администрации.

25 июля в Пентагоне заявили, что власти США решили выделить Киеву новый пакет военной помощи на сумму порядка $400 млн. Уточняется, что это будет 43-е изъятие техники при администрации президента Джо Байдена из запасов минобороны для Украины с августа 2021 года.

28 июля глава Белого дома поручил госсекретарю США выделить $345 млн на оборонную продукцию и услуги Пентагона, а также на обучение и подготовку в военной сфере в качестве помощи Тайваню. Военную помощь выделят из резервов министерства обороны. Планируется, что в пакет войдут переносные зенитно-ракетные комплексы, огнестрельное оружие, ракеты, средства разведки и наблюдения.