Москва, 2 августа, 2023, 12:14 — ИА Регнум. Россия возглавила список стран с наиболее справедливым, по мнению российских граждан, устройством общества. Так считает 21% опрошенных, говорится в опубликованном 2 августа отчёте ВЦИОМ.

Сергей Пивоваров/РИА Новости

Каждый пятый считает, что в настоящее время российское общество устроено наиболее справедливо. В 2013 году так считал только 1% опрошенных.

Доля тех, кто считает российское общество наиболее справедливым, выше всего в возрастной категории от 18 до 24 лет — 28%. Среди тех, кому от 45 до 59 лет, таких 24%, а в категории 25–34 года — 14%.

Китай страной с наиболее справедливым устройством общества назвали 11% респондентов (+10 п. п. к 2013 году), Белоруссию — 6% (+2 п. п.). Далее идут Швеция, Норвегия, ОАЭ и Германия. Десять лет назад первые строки занимали Австралия, Австрия и США, за ними шли в основном европейские страны.

«Сегодня же мы наблюдаем «возвращение к себе» и «поворот на Восток», а европейские страны в глазах россиян утратили преимущество как страны со справедливым общественным устройством»,— говорится в сообщении.

Кроме того, 37% респондентов считают, что текущая политика российских властей способствует укреплению социальной справедливости в обществе. В 2013 году показатель составлял 20%.

Опрос проводился методом телефонного интервью на всей территории России. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА Регнум, 67% жителей России считают, что правительству следует вести независимую внешнюю политику, при этом не стремясь диктовать свои условия другим государствам. При этом 59% респондентов подчеркнули, что РФ отстаивает свои национальные интересы, несмотря на мнение других стран. Ещё 28% считают, что страна пытается отстаивать свои интересы, однако это не всегда получается. Таковы результаты опроса, проведённого ВЦИОМ в апреле 2023 года.