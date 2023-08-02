Мытищи, Московская область, 2 августа, 2023, 12:03 — ИА Регнум. В подмосковных Мытищах сотрудники полиции задержали четырёх участников драки в Чехове, в которой погибли два мигранта. Об этом 2 августа сообщили в региональном главном управлении МВД.

«На территории городского округа Мытищи задержаны четверо участников конфликта, произошедшего в городе Чехов, в результате которого два человека погибли», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По данным полиции, задержанными оказались граждане одной из республик Средней Азии в возрасте от 24 до 30 лет.

Как сообщало ИА Регнум, драка произошла 1 августа возле одного из домов на Земской улице. Двое мужчин получили ножевые ранения и скончались на месте. Драка произошла между двумя группами мигрантов после конфликта в одном из местных кафе. По данному факту возбуждено уголовное дело.