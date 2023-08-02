Москва, 2 августа, 2023, 15:39 — ИА Регнум. Летом в российских регионах проходят сотни ярмарок, выставок и фестивалей, где предприниматели получают шанс заявить о себе и присмотреться к конкурентам. Бесплатные места для бизнеса по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» традиционно организуют Центры «Мой бизнес». Всего в 84 регионах России уже открыты более 400 таких центров.

Марина Каширская ИА REGNUM

В конце июля ярмарку «Подари себе сам» провели на Ярославовом дворище в Великом Новгороде. При поддержке центра «Мой бизнес» Новгородской области мастера и ремесленники представили свои товары, рассказали о себе и своей продукции.

Медсестра по образованию Елена Румянцева участвует в ярмарке во второй раз. После рождения первенца Елена увлеклась шитьем игрушек, затем — детских головных уборов. Елена шила панамы и шапки для своих детей, потом для детей знакомых.

«Постепенно заказов становилось все больше. Примерно два с половиной года назад я стала самозанятой, сняла небольшое помещение. В этом году я получила соцконтракт. Теперь у меня есть профессиональное оборудование, можно выйти на новый уровень», — рассказала Елена. По словам предпринимательницы, ей нравится участвовать в ярмарках, ездить по разным городам.

В Челябинской области при поддержке центра «Мой бизнес» фермеры приняли участие в агропромышленной выставке «День поля».

«Это крупнейшее сельскохозяйственное событие региона, где представляются лучшие практики. Участие фермеров здесь — тоже знаковое событие. Результат их труда по праву можно считать одним из достижений отрасли в регионе, продукция каждого достойна внимания», — говорит контент-директор регионального центра «Мой бизнес» Ольга Третьякова.

Одним из участников стал Павел Гавришев, в прошлом биолог-охотовед, а теперь пасечник. Его хобби за несколько лет переросло в ремесло. Павел зарегистрировался в качестве предпринимателя и теперь производит мёд, медовую продукцию, а также разводит пчёл на продажу. Участие в «Дне поля» — первый опыт сотрудничества с центром «Мой бизнес», но, как отмечает Павел, точно не последний.

«Очень доволен. Для нас ярмарки — один из основных каналов продаж. Здесь помогли принять участие бесплатно, благодаря чему эффективность, конечно, выше. Продали большую часть продукции. Очень понравилась атмосфера, поэтому в дальнейшем станем постоянными участниками», — заверил фермер.

Предприниматель из Златоуста Михаил Васильев на «Дне поля» реализовал различные мясные деликатесы и сыр собственного производства. Говорит, что ещё несколько лет назад владел небольшим домашним производством, а сейчас с помощью соцконтракта закупил необходимое оборудование и уже достраивает отдельный цех.

«Участие в таких мероприятиях — большой шаг в развитии бизнеса. У нас значительно выросло число постоянных клиентов, многие запоминают и специально приходят именно за нашей продукцией. С другой стороны, мы приобрели полезные контакты на перспективу, и сейчас ведем переговоры с потенциальными корпоративными клиентами. Подготовка к ярмарке занимает много сил и времени, но результат действительно того стоит», — отмечает Михаил.

Продукцию четырех челябинских фермеров теперь лучше знают в Москве. С июльского гастрономического конкурса «Вкусы России» они привезли солидную выручку, а расходы по обеспечению участия в столичном мероприятии взял на себя региональный центр «Мой бизнес».

«Почти всю продукцию, которую фермеры привезли с собой, удалось реализовать. Это еще раз доказывает, что наши товаропроизводители предлагают продукт высокого качества, который конкурентоспособен на российском рынке. Представленные бренды уже хорошо известны внутри Челябинской области, и сейчас благодаря таким проектам мы можем помочь им расширить географию деятельности», — отмечает контент-директор челябинского центра «Мой бизнес» Ольга Третьякова.

Одна из участниц фестиваля, Елена Савушкина, около четырёх лет развивает бизнес по производству макаронных изделий ручной работы.

«Выбрано очень удачное место — центр Москвы, поэтому очереди были всегда. Особенно приятно, что те, кто приходил в первый день, возвращались снова. Было даже несколько предложений по сотрудничеству, обменялись контактами», — комментирует Елена. По её словам, после ярмарки спрос на продукцию увеличился. Растут объемы поставок. По итогам переговоров с новыми партнерами Елена планирует увеличить объемы производства.

Челябинка Мария Юздова вместе с мужем развивает производство сладостей по традиционным рецептам народов Урала и Сибири. Ингредиенты для варенья, домашних конфет и чая супруги собирают сами, а также закупают таёжные ягоды и шишки по всему Уралу. Сейчас в ассортименте более 20 видов варенья и джемов из разных видов ягод, орехи в сиропе, шишки в сахаре и чаи.

«Были те, кто запомнил нас с прошлого года, специально искали стенд Челябинской области. Мы реализовали всю привезенную продукцию, несмотря на широкий ассортимент других регионов. Особенно покупателям полюбилось варенье из молодых сосновых шишек, его разобрали одним из первых. Конечно, это стимулирует развиваться дальше», — делится Мария Юздова.

С 5 августа по 3 сентября в рамках Московского урбанистического форума запланировано проведение первого фестиваля в поддержку локального бизнеса «Неспальный район». Каждые выходные участников фестиваля будут знакомить с продукцией местных производителей на 21 площадке в разных районах столицы, в том числе в Коптеве, Свиблове, Северном Медведкове, Крюкове, Митине, Кузьминках, Черемушках, Южном и Северном Бутове.

«Мы делаем акцент именно на том, что районы столицы — это «неспальные» территории, где тоже кипит жизнь. В них работают сотни местных предпринимателей, которые каждый день создают для москвичей комфортную среду, помогают растить и развивать детей, решать бытовые задачи и просто приятно проводить время», — пояснил руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин. По его словам, москвичи смогут больше узнать об интересных бизнесах по соседству, принять участие в мастер-классах и купить товары со скидкой

Одним из участников фестиваля планирует стать основатель компании Hand Art Анна Бондарь. Она создаёт творческие наборы для детей и является победителем в международном образовательном конкурсе «Мама предприниматель — 2021». Продукция Анны представлена в пилотном проекте «Сделано в Москве», призванном продвигать товары московских предпринимателей.

«Движимые любовью к простым вещам, ручному труду, мы просто ежедневно делаем то, что нравится. Но с каждой поделкой, с каждой новой игрой, картиной, с каждым новым открытием родительства нам все чаще хотелось сделать что-то большее и полностью самостоятельное. И, когда пришло время, появился наш первый проект о детях и для детей», — рассказала Анна. По ее словам, творческие поделки — это особый взгляд на развитие и досуг детей, а участие в предстоящем фестивале совершенно бесплатное.

Полный список площадок и подробная информация о программе опубликованы на сайте фестиваля неспальныйрайон. рф. Там же могут подать заявку на участие предприниматели, которые хотят представить свои товары и услуги.

Как сообщало ИА Регнум, национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» призван поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Устраняются административные барьеры, популяризируется сам образ предпринимателя.

Благодаря работе центров «Мой бизнес» предприниматели из всех городов могут получить финансовую и нефинансовую поддержку, пройти обучение по ведению своего дела, заключить социальный контракт, а также при поддержке центра оформить льготный кредит или заём.

На портале «Мой бизнес» предприниматели могут найти актуальную информацию об антикризисных мерах поддержки, например, о помощи инвестиционным проектам в сфере промышленности, моратории на возбуждение дел о банкротстве, упрощении процедуры урегулирования задолженностей.