Киев, 2 августа, 2023, 11:50 — ИА Регнум. Пользователи Twitter подвергли критике президента Украины Владимира Зеленского, который попытался оправдаться перед Польшей за действия украинского министерства иностранных дел.

Kay Nietfeld/dpa/picture-alliance/ТАСС Президент Украины Владимир Зеленский

Так, один из пользователей отметил, что Украина сама создаёт трещины в отношениях, когда указывает польскому правительству, как ему поступать.

Другой комментатор рекомендовал президенту Украины переговорить со своим премьером, а также министрами и послом в Польше, поскольку они натворили немало бед.

Ещё один пользователь рекомендовал главе киевского режима ознакомиться с новостями. Он также отметил, что с поляков уже хватит, да и с европейцев тоже.

Один из комментаторов напомнил, что не стоит забывать и тот факт, что для вступления Украины в Евросоюз и НАТО Киеву нужно получить согласие Польши. Пользователь рекомендовал украинскому президенту не наживать себе врага.

Как передавало ИА Регнум, посла Польши Бартоша Цихоцкого вызвали в МИД Украины после того, как министр канцелярии польского президента Марчин Пшидач обвинил Киев в неблагодарности. Отмечается, что поводом для приглашения иностранного посла в МИД стали высказывания Пшидача о неблагодарности Украины за помощь Польши, которые «не соответствуют действительности и являются неприемлемыми».

Ранее о неблагодарности Киева говорил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Он рассказал, что президент Украины начал разговор с ним сразу с новых требований о поставках оружия, и не подумав поблагодарить за ранее оказанную поддержку. Зеленский в ответ записал видео, в котором произнёс слово «спасибо» 47 раз. Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко раскритиковал эти действия президента страны и в скором времени был им уволен.

1 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала мнение, что в Киеве, похоже, начали догадываться о том, что помощь со стороны Польши может привести к утрате Украиной западных регионов.