Москва, 2 августа, 2023, 12:55 — ИА Регнум. Польские элиты оказались в тупике, когда окончательно разорвали отношения с Россией и сделали ставку на поддержку Украины, которую они рассматривают лишь в корыстных целях, желая получить её западные земли. Но пока Варшава лишь тратит средства на Киев, ничего не получая взамен. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился кандидат исторических наук, политолог, публицист Михаил Смолин.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее в польском издании Myśl Polska появился материал, в котором говорится, что Польша загнала себя в тупик из-за поддержки Киева и проукраинской позиции. Главный редактор издания Ян Энгельгард в этой статье пишет, что продвижение пропагандистского тезиса о том, что ВСУ сражаются за весь «свободный мир», за Европу и за поляков, очень выгодно киевским властям, поскольку так они получают необходимую военную, финансовую и политическую поддержку. По мнению Энгельгарда, Польша пала жертвой собственной пропаганды и догмы о том, что это якобы её конфликт.

Историк Смолин согласился, что для Польши подобное участие в конфликте на Украине очень обременительно, потому что несёт в себе лишь растраты, а взамен ничего не получает. К тому же прекращение отношений с Россией загнало республику в угол с дополнительными убытками.

«Поляки тратят огромное количество денег на мигрантов с Украины, ввязываются как никто другой в этот военный конфликт. Но они имеют очень большие потери, в том числе в торговле с Россией — почти полная потеря транзита, перестала поставляться их сельхозпродукция в Россию. К тому же к ним попало огромное количество украинского зерна, что обернулось проблемами для местных фермеров. Поэтому политический класс Польши ведёт себя не совсем адекватно, поскольку Варшава не получает дивидендов от сотрудничества», — рассказал Смолин.

По мнению историка, польские власти, как и украинские, «покупаются» на убеждения США, что якобы они борются за свободу и независимость европейских стран. При этом между двумя, казалось бы, дружественными республиками уже звучат, как подметил эксперт, нотки недовольства. Так Польша продолжает требовать от Украины признания вины за события Волынской резни. Такую безответную поддержку Варшавы Смолин объяснил скрытыми надеждами на обладание частью территорий Украины в случае начала её раздела.

«В политическом классе Польши есть надежды на то, что Крёсы — западные территории Украины могут перейти к ним в собственность. Но это случится, если Украина понесёт полное поражение в конфликте и разные государства начнут разбирать себе её земли. Тогда полякам могут достаться какие-то западные территории, которые они действительно считают исторически своими. Но даже это может вылиться в этнические чистки, межнациональные конфликты, отчего Варшава снова понесёт убытки», — отметил историк.

Также, по мнению Смолина, позиция главреда польского издания отражает мнение простых граждан республики, потому что если польские элиты и имеют какие-то дивиденды от поддержки украинского конфликта, то на населении Польши в целом это отражается лишь убытками и тратами.

Схожую точку зрения озвучил и эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер. По его мнению, Варшава проводит колонизаторскую политику по отношению к Киеву.

«Польша всегда по отношению к Украине проводила колонизаторскую политику. Ведь они думают, что потом смогут претендовать на какой-то ответный жест со стороны Киева, что Украина станет зависимой только от них. Но они тратят на это такие ресурсы, которые нельзя так просто тратить, и этим загнали себя в тупик. Ещё и окончательно рассорилась с Россией. Варшава загнала себя в тупик именно этой колоссальной тратой ресурсов, но взамен ничего не получит», — отметил Брутер.

Как сообщало ИА Регнум, бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор выступил с мнением, что Польша намерена аннексировать Западную Украину для переселения туда прибывших после начала конфликта беженцев. Макгрегор считает, что Польша сравняет Львов с землёй, если в США одобрят захват города.

Замглавы МИД Польши Павел Яблоньский заявил, что отношения Польши и Украины ухудшились после высказываний министра канцелярии президента республики Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы.

Как сообщало ИА Регнум, конфликт начался с высказываний представителя Польши Марчина Пшидача, заявившего, что властям Украины «стоило бы начать ценить» ту значительную поддержку, которую Киев получает от Варшавы.

После этого в МИД Украины был вызван посол Польши в Киеве Бартош Цихоцкий, где ему было заявлено, что высказывания Пшидача о неблагодарности Киева не соответствуют действительности.