Киев, 2 августа, 2023, 11:21 — ИА Регнум. В результате ударов Вооружённых сил России на Украине есть разрушения, самые серьёзные — на юге. Об этом 2 августа сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

ThePresidentialOfficeofUkraine/DPA/TASS Президент Украины Владимир Зеленский

«Есть повреждения. Самые существенные — на юге страны», — написал он в Telegram-канале.

Ранее издание «Измаил онлайн» сообщило, что в Измаиле были повреждены портовая инфраструктура, элеватор, морской вокзал и нефтехранилище.

Как сообщало ИА Регнум, по словам первого заместителя постпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, Украина использовала портовые объекты в военных целях.

Он отметил, что киевский режим прикрывался зерновой сделкой в собственных интересах. В качестве подтверждения дипломат продемонстрировал видео, опубликованные в украинских социальных сетях.