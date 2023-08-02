Мадрид, 2 августа, 2023, 11:28 — ИА Регнум. Контрнаступление украинской армии захлебнулось потому, что Киев недооценил Вооружённые силы России. Об этом написала газета La Vanguardia.

Евгений Биятов/РИА Новости «Гиацинт»

Автор статьи отметил, что наступление превратилось в затяжную борьбу на истощение, бригады ВСУ задерживали минные поля, они становились мишенью для российских противотанковых ракет, артиллерии и боевых вертолётов.

В материале также говорится о том, что Россия создала более прочную, чем ожидала Украина, оборону, Вооружённые силы РФ проводят быстрые контратаки.

Газета привела слова эксперта по российским вооружённым силам Роба Ли, который отметил, что военнослужащие ВС России действуют грамотно и вносят новшества в ведение боя. Так, они укладывают противотанковые мины в два слоя, чтобы уничтожить саперные машины, пояснил эксперт.

Автор статьи отметил, что многие атаки ВСУ захлёбываются ещё до достижения минных полей, поскольку украинские бойцы не владеют навыками координации сложных операций, также у украинских мобилизованных есть проблемы с выполнением задач по разведке, поскольку они теряются в ночное время. Бойцы ВСУ забывают, где сами расставили мины, говорится в материале.

Как передавало ИА Регнум, газета The New York Times написала, что Вооружённые силы России разместили мины не передовой инновационным способом, и это привело к разгрому наступающей бронетехники ВСУ.

В статье указывается на то, что это является одним из сложнейших препятствий для украинской армии, у которой недостаточно оборудования для разминирования полей.