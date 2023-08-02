Одесса, Украина, 2 августа, 2023, 11:01 — ИА Регнум. В Одесской области взрывом повреждены элеватор и зернохранилище, заявило 2 августа украинское оперативное командование «Юг».

Александр Гальперин/РИА Новости

Существенные разрушения получили многоэтажные административные здания, добавили в командовании.

Как сообщало ИА Регнум, ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Украина использовала портовые объекты в военных целях.

По его словам, киевский режим прикрывался зерновой сделкой в собственных интересах. В качестве подтверждения дипломат продемонстрировал видео, опубликованные в украинских социальных сетях.