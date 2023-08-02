Санкт-Петербург, 2 августа, 2023, 11:00 — ИА Регнум. Женщина, которая пыталась поджечь дверь военкомата в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, задержана по горячим следам. Об этом сообщило 2 августа издание «Фонтанка».

Adam Wilson/unsplash

Возгорание у военкомата в Английском переулке произошло накануне вечером. Уже ночью личность поджигателя установили. Злоумышленником оказалась 66-летняя женщина, которая работает кассиром в супермаркете.

По словам женщины, в мае ей позвонили якобы из банка и рассказали, что мошенники оформили на неё кредит. Затем ей предложили пообщаться с сотрудником службы безопасности. Этот человек убедил женщину получить кредит на 200 тыс. рублей, а 1 августа потребовал от неё новую сумму.

Кассир объяснила, что банки больше не дадут ей деньги в долг, тогда мужчина предложил ей помочь задержать мошенников в обмен на списание с неё долга и вознаграждение в размере 50 тыс. рублей.

Женщина стала действовать по инструкции от «сотрудника банка». Она купила горючие вещества, скрыла лицо платком и тёмными очками и отправилась поджигать военкомат. Мошенники якобы должны были выбежать из горящего здания прямо в руки полиции.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о поджоге. Ущерб военкомату составил примерно 45 тыс. рублей.

Издание отмечает, что история женщины похожа на ту, что произошла с другим петербуржцем. На улице Чайковского вечером 31 июля мужчина поджёг двери военкомата и попытался протаранить арочные ворота легковым автомобилем. Задержанный мужчина рассказал, что поступил так из-за кредитов. Инструкции он получил от якобы сотрудника безопасности банка.

Как сообщало ИА Регнум, 29 июля в Феодосии учительница одной из местных школ пыталась поджечь военкомат с помощью бутылки с зажигательной смесью.