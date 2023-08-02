Симферополь, 2 августа, 2023, 11:01 — ИА Регнум. Движение автотранспорта восстановили по Крымскому мосту. Об этом сообщил Telegram-канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру «Крымский мост: оперативная информация».

Сергей Мальгавко/ТАСС

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее на Крымском мосту временно приостанавливали движение автомобильного транспорта. Автомобилистам, находящимся на мосту и в зоне досмотра, было рекомендовано сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Президент России Владимир Путин получил от специалистов предложения по усилению безопасности Крымского моста. Российский лидер подтвердил получение предложений по повышению безопасности в районе Крымского моста, но отметил, что, пока они не реализованы, говорить об этом рано.

20 июля Минобороны проинформировало о нанесении ударов возмездия по производственным цехам и местам хранения безэкипажных катеров в районе Одессы и Ильичёвска, а также объектам топливной инфраструктуры и складам ВСУ в Николаеве. Так российские военные ответили на организованный Украиной в ночь на 17 июля теракт на Крымском мосту.