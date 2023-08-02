Ниамей, 2 августа, 2023, 10:46 — ИА Регнум. Власти Нигера открыли границы с соседними государствами, которые были закрыты после государственного переворота в стране. Об этом сообщило агентство Франс Пресс, ссылаясь на одного из представителей властей в Ниамее.

ISSIFOU DJIBO/EPA/ТАСС

По его информации, воздушные и сухопутные границы вновь открыты со 2 августа с Буркина-Фасо, Алжиром, Ливией, Чадом и Мали.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 27 июля группа военных в Нигере выступила в эфире национального телевидения, заявив о госперевороте и свержении президента Мохамеда Базума.

Военные, захватившие власть в Нигере, заявили, что приостанавливают экспорт урана во Францию, одновременно обвинив Париж в намерении восстановить власть свергнутого президента Базума военным путём.

Евросоюз принял решение эвакуировать выходцев из европейских стран из Нигера.

Издание Politico написало, что госпереворот в Нигере в краткосрочной перспективе помешает Европейскому союзу вводить новые санкции в отношении России. В материале отмечается, что военные, которые захватили власть в африканской стране, в одностороннем порядке запретили экспортировать во Францию уран. По данным Politico, эти действия вызывают опасения не только в отношении энергетической безопасности французского государства, но и других членов ЕС.