Кишинёв, 2 августа, 2023, 10:21 — ИА Регнум. В Кишинёве мужчина протаранил ворота здания посольства России и попытался скрыться, его задержали в соседнем городе. Об этом 2 августа сообщили в пресс-службе полиции Молдавии.

Валерий Шарифулин/ТАСС Посольство России в Кишиневе

«Мужчина за рулем Mercedes протаранил своим автомобилем ворота посольства Российской Федерации в Кишиневе, после чего скрылся с места ДТП», — говорится в Telegram-канале полиции.

Отмечается, что автомобиль был обнаружен на пути к городу Страшены. Несмотря на требования остановиться, мужчина продолжил движение, разбив по пути еще два автомобиля.

Сотрудники полиции вынудили нарушителя остановиться в Страшенском районе. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА Регнум, молдавский министр иностранных дел Николай Попеску объявил 26 июля о планах сократить численность персонала посольства России в Кишинёве. По его словам, некоторые сотрудники российской дипмиссии могут быть причастны к дестабилизации ситуации в Молдавии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение молдавских властей сократить численность сотрудников посольства России стало продолжением недружественной политики, которую в последнее время проводит Кишинёв.