Красноярск, 2 августа, 2023, 10:05 — ИА Регнум. В Красноярском крае после крушения гидросамолёта было возбуждено уголовное дело. Об этом 2 августа сообщила пресс-служба Восточного межрегионального управления следственного управления на транспорте СК России.

Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ

По её данным, утром 2 августа на реке Дудинская между нулевым причалом и причалом высокой воды Дудинского морского порта при взлёте разбился о берег реки гидросамолёт.

Уточняется, что после этого судно загорелось, на его борту находились два человека, которые получили несовместимые с жизнью травмы.

В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Расследование дела продолжается.

Как передавало ИА Регнум, инцидент произошёл около 11:00 (07:00 мск) в районе промзоны Лесобиржа города Дудинки.

Самолёт авиакомпании S7 («Сибирь») столкнулся со стаей птиц при разгоне на взлётной полосе в аэропорту Иркутска. ЧП произошло утром 2 августа. Борт со 124 пассажирами направлялся из Иркутска в Якутск. Пилоты после столкновения решили прервать взлёт и вернуться на стоянку.

27 июля в Республике Алтай совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-8. При посадке вертолёт зацепил линию электропередачи и загорелся. Погибли шесть человек. Четверо пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, ещё четверо — в состоянии средней степени тяжести.