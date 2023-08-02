Москва, 2 августа, 2023, 09:48 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за три дня взяли восемь опорных пунктов ВСУ в Сватовском районе ЛНР, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Евгений Биятов/РИА Новости

«За три дня наступательных действий на куземовском направлении штурмовые группы мотострелковой бригады 1-й танковой армии овладели восемью опорными пунктами», — сказал Зыбинский.

Он добавил, что также российские военные уничтожили три пулемётных расчёта и разгромили до роты пехоты из состава 32-й отдельной механизированной бригады и 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, российские бойцы на краснолиманском направлении фронта в районах Торского участка и Серебрянского лесничества сорвали пять атак штурмовых групп механизированных бригад ВСУ.

В ходе активных оборонительных действий на занятых позициях в районах Кармазиновки и Червонопоповки ЛНР ВС России захватили семь украинских опорных пунктов.