Москва, 2 августа, 2023, 09:11 — ИА Регнум. Западные страны пытаются повлиять на позицию союзников России по Евразийскому экономическому союзу, в том числе угрожая вторичными санкциями, сообщил директор первого департамента стран СНГ МИД РФ Микаэл Агасандян.

Владислав Воднев/Sputnik/РИА Новости

«К сожалению, сегодня недружественными государствами предпринимаются попытки повлиять на позицию наших союзников по ЕАЭС, в том числе путём угроз применения вторичных санкций», — сказал он в интервью РИА Новости.

При этом, добавил он, на Западе не заботятся о том, что такие меры приводят к различным по масштабу экономическим потерям для стран ЕАЭС.

Однако благодаря общим усилиям союза удаётся «выдерживать беспрецедентное внешнее давление», заключил он.

Ранее американское издание The Washington Post сообщило, что Белый дом готовит пакет санкций в отношении Киргизии. Причиной является параллельный импорт из среднеазиатской страны в Россию.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что коллективный Запад давит на союзников России по ОДКБ, ШОС, БРИКС и СНГ, чтобы организовать передачу Киеву вооружений. Дипломат также выразила признательность государствам, которые противостоят западному давлению.