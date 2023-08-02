Берлин, 2 августа, 2023, 08:22 — ИА Регнум. Санкт-петербургский «Зенит» заинтересован в возвращении иранского нападающего Сердара Азмуна из немецкого «Байера», которой намерен отпустить игрока за €10 млн. Об этом сообщает Kicker.

Григорий Сысоев/РИА Новости Сердар Азмун

По данным издания, из-за травмы Азмуна ни одна команда не готова заплатить за него такую сумму. Вместе с тем сам Азмун готов покинуть немецкий клуб.

По данным СМИ, к иранскому нападающему проявляют интерес ещё несколько клубов.

Как сообщало ИА Регнум, срок контракта Азмуна с «Байером» рассчитан до 2027 года. Немецкий клуб выкупил Азмуна у «Зенита» в январе 2022 года за 2,5 миллиона евро. При этом трансферная стоимость иранского центрфорварда, по оценкам портала transfermarkt, составляла на тот момент 25 миллионов евро.