Киев, 2 августа, 2023, 08:04 — ИА Регнум. Утром 2 августа на всей территории Украины зазвучали сирены, предупреждающие об опасности с воздуха. Это следует из данных официального ресурса по оповещению населения страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Так, в 07:28 мск воздушную тревогу объявили в Киеве. В течение следующих четырёх минут сигналы распространились по всей территории Украины.

Соответствующий режим действовал также в ночь на 2 августа. Украинские СМИ сообщили о взрывах в столице, Одесской и Киевской областях.

Как сообщало ИА Регнум, в Измаиле ночью 2 августа прозвучали взрывы. В городе виднелся дым. Жителей просили не снимать работу систем противовоздушной обороны. О работе ПВО также заявляли власти Киева, Одесской и Киевской областей.

Ночью 1 августа украинские боевики безуспешно попытались атаковать тремя морскими безэкипажными катерами патрульные корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков» Черноморского флота. Российские корабли контролировали судоходство в юго-западной части Чёрного моря, в 340 км юго-западнее Севастополя. После отражения атак они продолжили выполнять поставленные задачи.