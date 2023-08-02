Пекин, 2 августа, 2023, 07:28 — ИА Регнум. Количество осадков, выпавших в Пекине за несколько последних дней, стало рекордным за последние 140 лет, с момента, когда появились первые записи об осадках. Такое заключение сделало пекинское метеорологическое бюро.

(сс) 郭友柏 Пекин

С 29 июля по 2 августа в Пекине выпало экстремальное количество осадков. При этом больше всего осадков — почти 75 см зафиксировали в районе водохранилища Ванцзяюань в пекинском районе Чанпин.

До этого времени максимальный показатель осадков фиксировали 21 июля 2012 года — 54 см.

Число погибших от проливных дождей в Пекине выросло до 11, ещё 27 числятся пропавшими.

Как сообщало ИА Регнум, 3–4 августа в четырёх регионах Дальневосточного и Сибирского федеральных округов России прогнозируются сильные осадки, которые могут вызвать подтопления местности.

«Возможен выход воды на поймы рек в южных районах Забайкальского края и Бурятии. Подтопление низменных мест прогнозируется и в отдельных районах Красноярского края и Приамурья», — предупредили в ведомстве.

В июле в Москве выпало более 150 мм осадков, что составляет 180% месячной нормы.