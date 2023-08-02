В Киеве и областях Украины произошли взрывы — 525-й день спецоперации
Новый, 525-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о массированных взрывах и работе ПВО в Киеве и нескольких областях Украины. После прилётов в Измаиле ночью 2 августа были обнародованы видеокадры, на которых, как утверждается, заснято горящее нефтехранилище, атакованное российскими беспилотниками.
Из данных официального ресурса оповещения населения следует, что, помимо украинской столицы, воздушная тревога объявлялась в Киевской, Винницкой, Житомирской, Одесской и Черниговской областях.
По данным Минобороны РФ, авиация южной группировки войск нанесла ракетно-бомбовые удары по объектам противника на лисичанском, соледаро-артёмовском, александро-калиновском, авдеевском и марьинском направлениях. В частности, экипажи самолётов Су-34 уничтожили живую силу 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе Серебрянки и Белогоровки.
Семь украинских опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) ВС РФ захватили в районах Кармазиновки и Червонопоповки ЛНР. Потери противника составили более 100 боевиков.
На краснолиманском направлении в ходе контрбатарейной борьбы российские артиллеристы нанесли удары по опорным пунктам подразделений ВСУ и боевой технике западного производства.
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