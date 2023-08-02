Новый, 525-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о массированных взрывах и работе ПВО в Киеве и нескольких областях Украины. После прилётов в Измаиле ночью 2 августа были обнародованы видеокадры, на которых, как утверждается, заснято горящее нефтехранилище, атакованное российскими беспилотниками.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Из данных официального ресурса оповещения населения следует, что, помимо украинской столицы, воздушная тревога объявлялась в Киевской, Винницкой, Житомирской, Одесской и Черниговской областях.

По данным Минобороны РФ, авиация южной группировки войск нанесла ракетно-бомбовые удары по объектам противника на лисичанском, соледаро-артёмовском, александро-калиновском, авдеевском и марьинском направлениях. В частности, экипажи самолётов Су-34 уничтожили живую силу 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе Серебрянки и Белогоровки.

Семь украинских опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) ВС РФ захватили в районах Кармазиновки и Червонопоповки ЛНР. Потери противника составили более 100 боевиков.

На краснолиманском направлении в ходе контрбатарейной борьбы российские артиллеристы нанесли удары по опорным пунктам подразделений ВСУ и боевой технике западного производства.

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