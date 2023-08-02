Донецк, 2 августа, 2023, 07:21 — ИА Регнум. Украинские вооружённые формирования утром 2 августа обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия обстрела Донецка

Так, был зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлениям: в 05:45 — населённый пункт Максимильяновка — город Донецк (Петровский район), выпущено четыре снаряда калибра 155 мм. В это же время — населённый пункт Галицыновка— город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы), выпущено три снаряда калибра 155 мм. Здесь же в 05:50 зафиксировали обстрел со стороны ВСУ четырьмя снарядами калибра 155 мм.

В 05:55 — населённый пункт Орловка — населённый пункт Макеевка (Червоногвардейский район), выпущено три снаряда калибра 155 мм. В 06:00 — населённый пункт Максимильяновка — город Донецк (Петровский район), выпущено четыре снаряда калибра 155 мм; в 06:30 — населённый пункт Галицыновка — город Донецк (Куйбышевский район), выпущено три снаряда калибра 155 мм. В 06:50 — населённый пункт Галицыновка — город Донецк (Куйбышевский и Киевские районы), выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА Регнум, 31 июля бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works констатировал, что российские дроны уничтожили большую часть артиллерийских установок калибра 155 мм, стоящих на вооружении ВСУ. По его словам, именно по этой причине президент США Джо Байден принял решение передать украинской армии кассетные бомбы: у американской стороны просто не осталось конвенциональных боеприпасов калибром 155 мм.

Глава администрации Макеевки Владислав Ключаров 1 августа сообщил, что украинские военные обстреляли пассажирский автобус Макеевка — Ясиноватая в ДНР с применением кассетных боеприпасов. Транспортное средство повреждено, люди, по предварительным данным, не пострадали. Движение по маршруту автобуса №34 остановили.