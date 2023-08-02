Одесса, Украина, 2 августа, 2023, 07:07 — ИА Регнум. На юге Одесской области в ночь на 2 августа зафиксированы пожары на промышленных и портовых объектах. Об этом сообщил глава областной администрации Олег Кипер.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Также в соцсетях украинского оперативного командования «Юг» заявили, что повреждён элеватор.

«На месте работают все соответствующие службы», — заверил Кипер.

СМИ сообщали о работе ПВО в Одесской области, в регионе объявляли воздушную тревогу.

Как сообщало ИА Регнум, в Киеве и Киевской области в ночь на 2 августа работала система противовоздушной обороны. В столице Украины были слышны звуки взрывов.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что украинские средства противовоздушной обороны бессильны против российских управляемых планирующих бомб. ВКС используют их в качестве дополнения растущей огневой мощи артиллерийских и ракетных ударов.