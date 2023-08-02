Красный Лиман, ДНР, 2 августа, 2023, 06:20 — ИА Регнум. Расчёт 152-мм самоходной артиллерийской установки «Гиацинт-С» гвардейского артиллерийского полка Центрального военного округа (ЦВО) разбил немецкую самоходную артустановку (САУ) PzH 2000. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Алексей Колчин ИА REGNUM Артиллерия

Артиллеристы также нанесли удары по опорным пунктам подразделений ВСУ и боевой технике западного производства на краснолиманском направлении в Донбассе.

«Удар был нанесён в ходе контрбатарейной борьбы при помощи комплексов артиллерийской разведки с использованием БПЛА», — добавили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, авиация южной группировки войск нанесла ракетно-бомбовые удары по объектам украинской армии на нескольких направлениях в Донбассе.

«Южная» авиация разнесла противника на лисичанском, соледаро-артемовском, александро-калиновском, авдеевском и марьинском направлениях.

Артиллерия уничтожила 120-мм минометы в районах Серебрянки, Невельской, а также самоходные гаубицы «Акация», Krab, М777 и «Гвоздика» в Северске, Тихоновке, Александро-Калинове, Красногоровке.

Российские бойцы на краснолиманском направлении фронта в районах Торского участка и Серебрянского лесничества сорвали пять атак штурмовых групп механизированных бригад ВСУ.