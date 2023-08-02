Луганск, 2 августа, 2023, 05:49 — ИА Регнум. Авиация южной группировки войск нанесла ракетно-бомбовые удары по объектам украинской армии на нескольких направлениях в Донбассе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Mil.ru ВС РФ

По словам начальника пресс-центра группировки Вадима Астафьева, «южная» авиация разнесла противника на Лисичанском, Соледаро-Артемовском, Александро-Калиновском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Экипажи самолётов Су-34 уничтожили живую силу 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе Серебрянки и Белогоровки, вражеских штурмовиков западнее Клещеевки, составы 22-й отдельной механизированной бригады в Предтечено и 24-й отдельной механизированной бригады в Новгородском.

Артиллерия уничтожила 120-мм минометы в районах Серебрянки, Невельской, а также самоходные гаубицы «Акация», Krab, М777 и «Гвоздика» в Северске, Тихоновке, Александро-Калинове, Красногоровке.

Как сообщало ИА Регнум, в городе Измаиле ночью 2 августа прозвучали взрывы.

В Киеве, Киевской и Одесской областях действует воздушная тревога. Власти также сообщали о работе ПВО.

Группа украинских десантников была ликвидирована в районе Соледара российскими военными бригады «Терек» и казачьего диверсионно-разведывательного отряда «Енисей» бригады «Сибирь».