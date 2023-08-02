Москва, 2 августа, 2023, 05:44 — ИА Регнум. Российские бойцы на краснолиманском направлении фронта в районах Торского участка и Серебрянского лесничества сорвали пять атак штурмовых групп механизированных бригад ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.

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Также в ходе активных оборонительных действий на занятых позициях в районах Кармазиновки и Червонопоповки ЛНР подразделения Центральной группировки войск при поддержке артиллерии и авиации захватили семь украинских опорных пунктов. Потери противника составили более 100 боевиков. Кроме того, уничтожены три автомобиля, пикап и боевая бронированная машина.

В ходе контрбатарейной борьбы у ВСУ были поражены орудия Д-30, 152-мм гаубица «Мста-Б», два миномёта. Средствами противовоздушной обороны сбиты пять украинских беспилотников и четыре снаряда реактивной системы залпового огня М142 HIMARS, добавил Савчук.

Как сообщало ИА Регнум, группа украинских десантников была ликвидирована в районе Соледара российскими военными бригады «Терек» и казачьего диверсионно-разведывательного отряда «Енисей» бригады «Сибирь». В районе подконтрольного Киеву населённого пункта Рай-Александровка ВСУ высадили десант на трёх вертолётах.

После фиксации вертолётов российские военные при помощи беспилотников отследили подъезд бронетехники ВСУ в данный район. Затем отряд «Скиф» ударил по нему из реактивной и ствольной артиллерии.