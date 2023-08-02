Варшава, 2 августа, 2023, 05:24 — ИА Регнум. Польша со своей проукраинской позицией загнала сама себя в тупик. Об этом в своей статье написал главный редактор Myśl Polska Ян Энгельгард.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Страна стала жертвой собственной пропаганды о том, что конфликт на Украине это война Польши.

«Продвижение пропагандистского тезиса о том, что Украина воюет за весь «свободный мир», за Европу, а значит, и за то, чтобы Польше быть или не быть, — очень удобно киевским властям, потому что даёт им поддержку, военную, финансовую и политическую», — считает Энгельгард.

Редактор также отметил, что слова польских политиков о «гибели украинцев за нашу свободу» — абсурд, не имеют отношения к действительности, а конфликт на Украине касается только отношений Москвы и Киева.

Как сообщало ИА Регнум, заявления о том, что США в случае атаки группы «Вагнер» на Польшу обвинят Россию, основаны не на реальной ситуации, а лишь на идеологии. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

В Польше заявили, что намерены увеличить количество войск на границе с Белоруссией из-за «нарушения воздушного пространства» вертолётами республики.

Польша намерена аннексировать Западную Украину для переселения туда прибывших после начала конфликта беженцев, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.