Вашингтон, 2 августа, 2023, 05:18 — ИА Регнум. Польша намерена аннексировать Западную Украину для переселения туда прибывших после начала конфликта беженцев, заявил в своём блоге на YouTube бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша. Варшава

«Когда Украина начнёт разваливаться, а её армия ослабнет, будет попытка вторгнуться в западную часть страны для установления зоны безопасности и репатриации трёх миллионов украинских беженцев», — сказал он.

Макгрегор считает, что Польша сравняет Львов с землёй, если в США одобрят захват города. ВСУ, по его мнению, на данном направлении уничтожат «в пух и прах», если у них не будет мощной обороны.

Как сообщало ИА Регнум, ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналу Myśl Polska заявил, что польским властям нужно договариваться с Россией, а не конфликтовать с ней, иначе это может привести к уничтожению страны как таковой. Если Варшава будет и в дальнейшем настаивать на конфликте с Россией, то с Польшей «будет покончено — она этого не переживёт», считает американский военный. Даже если Польша соберётся применить оружие на Украине, ей необходимо тщательно взвесить свои силы — Россия не оставит такой шаг безответным, сказал Макгрегор.