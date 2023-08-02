Токио, 2 августа, 2023, 04:30 — ИА Регнум. Более 213 тыс. домохозяйств остались без электричества вблизи префектуры Окинава на юге Японии. Из-за прохождения тайфуна «Канун» погиб один человек, ещё пятеро получили ранения, сообщил 2 августа телеканал NHK.

view.pngyahoo.co Тайфун. Япония

«90-летний мужчина, проживающий в доме в деревне Огими префектуры Окинава, попал под обрушившийся гараж. На место прибыли пожарные и доставили мужчину в больницу, где через два часа он скончался. Полиция подозревает, что гараж мог обрушиться из-за сильного ветра во время тайфуна», — говорится в сообщении.

По данным энергетической компании Okinawa Electric Power, из-за сильного тайфуна без света остались около 34% от общего количества домохозяйств.

В регионе отменили более 500 авиарейсов, не ходят паромы. Синоптики прогнозируют выпадение до 200 мм осадков на юге Японии до конца недели.

Тайфун движется в сторону Восточно-Китайского моря. Скорость ветра в его центральной части составляет около 50 м/с с порывами до 70 м/с.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июня около 46,2 тыс. жителей города Нандзё в префектуре Окинава на юге Японии получили от местных властей предписание о необходимости экстренной эвакуации в связи с приближающимся тайфуном «Мавар». В телеэфире указывали на возросший риск схождения оползней в регионе. Скорость ветра составляла от 30 метров в секунду.