Экс-разведчик США заявил, что угроза ядерного армагеддона вполне реальна
Экс-разведчик США Риттер заявил, что угроза ядерного армагеддона вполне реальна
Вашингтон, 2 августа, 2023, 04:17 — ИА Регнум. Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер назвал идиотом экс-сенатора Адама Кинзингера за то, что тот отрицает существование ядерной угрозы.
Кинзингер в соцсетях высказался по поводу слов зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева о применении ядерного оружия, заявив, что «ядерная угроза становится скучной» и «никто на это не купится».
«Ты идиот. К сожалению, твои сограждане не осознают этого до того момента, пока не будут испарены ядерным оружием, которое ты так невежественно отвергаешь», — ответил политику Риттер.
По мнению американского офицера, угроза «ядерного армагеддона» вполне реальна, а такие как Кинзингер, «только поощряют войну».
Как сообщало ИА Регнум, российские военные не просто отражают украинское контрнаступление, а предотвращают мировой конфликт, ведь в случае отторжения части российской территории Москва была бы вынуждена использовать ядерное оружие, написал в своём Telegram-канале Медведев.
Медведев заявил, что любую войну можно завершить быстро, либо мирным договором, либо, как Соединённые Штаты в 1945 году, применив ядерное оружие.