Вашингтон, 2 августа, 2023, 04:17 — ИА Регнум. Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер назвал идиотом экс-сенатора Адама Кинзингера за то, что тот отрицает существование ядерной угрозы.

Иван Шилов ИА REGNUM Скотт Риттер

Кинзингер в соцсетях высказался по поводу слов зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева о применении ядерного оружия, заявив, что «ядерная угроза становится скучной» и «никто на это не купится».

«Ты идиот. К сожалению, твои сограждане не осознают этого до того момента, пока не будут испарены ядерным оружием, которое ты так невежественно отвергаешь», — ответил политику Риттер.

По мнению американского офицера, угроза «ядерного армагеддона» вполне реальна, а такие как Кинзингер, «только поощряют войну».

Как сообщало ИА Регнум, российские военные не просто отражают украинское контрнаступление, а предотвращают мировой конфликт, ведь в случае отторжения части российской территории Москва была бы вынуждена использовать ядерное оружие, написал в своём Telegram-канале Медведев.

Медведев заявил, что любую войну можно завершить быстро, либо мирным договором, либо, как Соединённые Штаты в 1945 году, применив ядерное оружие.