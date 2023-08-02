Измаил, Украина, 2 августа, 2023, 03:38 — ИА Регнум. В городе Измаиле ночью 2 августа прозвучали взрывы, сообщило украинское издание «Лига. нет». Других подробностей не приводится.

Mil.ru ПВО

В Telegram-канал «Украина Сейчас» говорится, что в Измаиле Одесской области виднеется дым. Жителей просят не снимать работу систем противовоздушной обороны.

В Киеве, Киевской и Одесской областях действует воздушная тревога. Власти также сообщали о работе ПВО.

Ранее ИА Регнум передавало, что в ночь на 24 июля в украинском городе Измаиле Одесской области прогремели взрывы. На территории Измаила находится морской торговый порт, главный офис украинского Дунайского пароходства, несколько судоремонтных предприятий и заводов.

В Киеве и Киевской области ночью 2 августа отработала система противовоздушной обороны. До этого в регионе объявлялась воздушная тревога.