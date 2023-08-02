Вашингтон, 2 августа, 2023, 03:42 — ИА Регнум. Телекомпания CNN назвала имена пятерых из шести предполагаемых сообщников экс-президента США Дональда Трампа, которые фигурируют в деле о попытках препятствовать утверждению итогов выборов в 2020 году и штурме Капитолия.

Gage Skidmore Трамп

Речь идёт об экс-адвокатах Трампа Руди Джулиани и Джоне Истмене, а также бывшем адвокате его избирательного штаба Сидни Пауэлл.

Помимо трёх юристов, телекомпания назвала сообщниками бывшего сотрудника минюста США Джеффри Кларка и юриста Кеннет Чесебро. Имя шестого фигуранта CNN пока не установила.

Что инкриминируют группе сообщников Трампа — официально не сообщается.

Как сообщало ИА Регнум, Трампу 1 августа предъявили новые обвинения по делу о попытке вмешательства в выборы 2020 года.

Трампу грозит более 50 лет тюрьмы. При этом, согласно Кодексу Соединённых Штатов, если он будет осуждён, секретная служба продолжит обеспечивать его безопасность.

Большое жюри присяжных согласилось с возможностью привлечения Трампа по четырем пунктам — за «сговор с целью обмана США», «сговор с целью вмешательства в официальные процедуры», «вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры» и «сговор против прав».