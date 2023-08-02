Киев, 2 августа, 2023, 03:19 — ИА Регнум. На сайте Верховной рады зарегистрирован 1 августа законопроект о штрафах за прослушивание и исполнение русских песен в общественных местах.

Иван Шилов ИА REGNUM Русский язык

Проект нацелен повлиять на точки торговли, общественного питания и сферы услуг, которые «не соблюдают установленные ограничения в сфере поддержки национального музыкального продукта и ограничения публичного использования музыкального продукта государства-агрессора».

Кодекс об административных нарушениях дополнят штрафами за использование фонограмм, видеограмм, музыкальных клипов от 300 до 500 не облагаемых налогом минимумов. За повторное нарушение — от 1000 до 1500 необлагаемых налогом минимумов.

Как сообщало ИА Регнум, публичное исполнение песен и чтение книг на русском языке запретил Киевский городской совет на территории города. Также запрет касается распространения на русском языке книг, художественных альбомов, аудиовизуальных произведений, музыкальных звукозаписей, изделий художественных промыслов, театральных и цирковых представлений, концертов и услуг.

В городе Боярка Киевской области на молодого человека составили протокол и вручили повестку в военкомат за то, что он слушал на улице российский рэп.