Вашингтон, 2 августа, 2023, 03:06 — ИА Регнум. Дело против экс-президента США Дональда Трампа поручено рассмотреть судье Татьяне Чуткан, которая ранее вынесла приговор россиянке Марие Бутиной. Об этом говорится в обвинительном заключении.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Весной 2019 года в Вашингтоне Бутину осудили за «сговор с целью незаконной работы иностранным агентом», приговорив к 18 месяцам тюрьмы, из них девять она провела в заключении, позже Бутину депортировали в Россию.

Уроженка Алтайского края Мария Бутина получила известность в определённых кругах в 2011 году, именно тогда она стала председателем правления межрегиональной общественной организации «Право на оружие» и приняла участие в молодёжных праймериз, организованных «Молодой Гвардией». 17 июля 2018 года Бутина была задержана американскими правоохранителями в Вашингтоне по обвинению в незаконной работе иностранным агентом. После полугода заключения, большую часть которого Марию содержали в одиночной камере, она признала вину и была приговорена к 18 месяцам тюрьмы.

Ранее ИА Регнум передавало, что ведущий расследование специальный прокурор Джек Смит заявил 1 августа, что сторона обвинения будет настаивать на ускоренной процедуре рассмотрения дела против бывшего президента США Дональда Трампа о вмешательстве в выборы-2020. До тех пор, пока суд не вынес приговор, Трамп считается невиновным, добавил Смит.

1 августа Трампу предъявили новые обвинения по делу о попытке вмешательства в выборы 2020 года. Его обвиняют в том, что через штурм Капитолия 6 января 2021 года он пытался помешать утверждению результатов голосования.

Большое жюри присяжных согласилось с возможностью привлечения Трампа по четырем пунктам — за «сговор с целью обмана США», «сговор с целью вмешательства в официальные процедуры», «вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры» и «сговор против прав».

По новым предъявленным обвинениям по делу о вмешательстве в выборы 2020 года Трампу грозит более 50 лет тюрьмы. При этом, согласно Кодексу Соединённых Штатов, если он будет осуждён, секретная служба продолжит обеспечивать его безопасность.