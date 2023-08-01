В Киеве и восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве и восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
Киев, 2 августа, 2023, 02:45 — ИА Регнум. На Украине в ночь на 2 августа население предупредили об опасности с воздуха в Киеве и в восьми областях.
Иван Шилов ИА REGNUM
Воздушная тревога
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявили в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Винницкой и Одесской областях.
В Киеве сирены взвыли в 02:21 по местному времени.