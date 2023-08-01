Вашингтон, 2 августа, 2023, 02:46 — ИА Регнум. Экс-президенту США Дональду Трампу по новым предъявленным обвинениям по делу о вмешательстве в выборы 2020 года грозит более 50 лет тюрьмы. При этом, согласно Кодексу Соединённых Штатов, если он будет осуждён, секретная служба продолжит обеспечивать его безопасность.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Значительно потянет в обвинении последний пункт из четырёх — «сговор против прав», согласно которому, наказанием может стать штраф и тюремный срок до 10 лет. Но есть и уточнение — если из-за действий фигуранта дела кто-то погиб, то ему могут назначить вплоть до пожизненного.

А в деле штурма Капитолия погибли участница протеста и полицейский.

Заседание суда назначено в Вашингтоне на 3 августа.

Как сообщало ИА Регнум, Трампу 1 августа предъявили новые обвинения по делу о попытке вмешательства в выборы 2020 года.

Его обвиняют в том, что через штурм Капитолия 6 января 2021 года он пытался помешать утверждению результатов выборов-2020.

Большое жюри присяжных согласилось с возможностью привлечения Трампа по четырем пунктам — за «сговор с целью обмана США», «сговор с целью вмешательства в официальные процедуры», «вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры» и «сговор против прав».

Сторона обвинения будет настаивать на ускоренной процедуре рассмотрения дела, заявил 1 августа ведущий расследование специальный прокурор Джек Смит.