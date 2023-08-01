Трамп по новому делу может быть осуждён на 50 лет тюрьмы
Трампу по делу о вмешательстве в выборы в 2020 году грозит более 50 лет тюрьмы
Вашингтон, 2 августа, 2023, 02:46 — ИА Регнум. Экс-президенту США Дональду Трампу по новым предъявленным обвинениям по делу о вмешательстве в выборы 2020 года грозит более 50 лет тюрьмы. При этом, согласно Кодексу Соединённых Штатов, если он будет осуждён, секретная служба продолжит обеспечивать его безопасность.
Значительно потянет в обвинении последний пункт из четырёх — «сговор против прав», согласно которому, наказанием может стать штраф и тюремный срок до 10 лет. Но есть и уточнение — если из-за действий фигуранта дела кто-то погиб, то ему могут назначить вплоть до пожизненного.
А в деле штурма Капитолия погибли участница протеста и полицейский.
Заседание суда назначено в Вашингтоне на 3 августа.
Как сообщало ИА Регнум, Трампу 1 августа предъявили новые обвинения по делу о попытке вмешательства в выборы 2020 года.
Его обвиняют в том, что через штурм Капитолия 6 января 2021 года он пытался помешать утверждению результатов выборов-2020.
Большое жюри присяжных согласилось с возможностью привлечения Трампа по четырем пунктам — за «сговор с целью обмана США», «сговор с целью вмешательства в официальные процедуры», «вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры» и «сговор против прав».
Сторона обвинения будет настаивать на ускоренной процедуре рассмотрения дела, заявил 1 августа ведущий расследование специальный прокурор Джек Смит.