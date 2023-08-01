Соледар, ДНР, 2 августа, 2023, 02:19 — ИА Регнум. Группа украинских десантников была ликвидирована в районе Соледара российскими военными бригады «Терек» и казачьего диверсионно-разведывательного отряда «Енисей» бригады «Сибирь». Об этом РИА Новости сообщил командир «Енисея» с позывным Амиго.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

По словам военного, в районе подконтрольного Киеву населённого пункта Рай-Александровка ВСУ высадили десант на трёх вертолётах.

«Шли они, конечно, низко, чтобы не попасть под огонь наших ПВО. Это были Ми-8, мы их засняли и приготовились к отражению», — уточнил командир «Енисея».

Начальник штаба бригады «Терек» с позывным Бача добавил, что во время этой высадки ВСУ могли также привезти боекомплект или провиант.

После фиксации вертолётов российские военные при помощи беспилотников отследили подъезд бронетехники ВСУ в данный район. После этого отряд «Скиф» ударил по нему из реактивной и ствольной артиллерии. Затем бойцы ВС России наблюдали работу украинской медицинской эвакуационной группы, вывозящей раненых или убитых.

Как сообщало ИА Регнум, газета The New York Times, ссылаясь на экспертов, написала, что Вооружённые силы России разместили мины не передовой инновационным способом, и это привело к разгрому наступающей бронетехники ВСУ. Авторы статьи признали, что за два месяца боевых действий прогресс ВСУ на передовой практически отсутствует.

Ранее украинские военные в интервью телеканалу CNN пожаловались на стойкость россиян, которые держат оборону в зоне проведения спецоперации. Сопротивление обороняющихся не только не спадает, но и кратно усиливается, в результате чего украинские солдаты впадают в отчаяние.