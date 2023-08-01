Москва, 2 августа, 2023, 01:51 — ИА Регнум. Заявления о том, что США в случае атаки группы «Вагнер» на Польшу обвинят Россию, основаны не на реальной ситуации, а лишь на идеологии. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя слова постоянного представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд.

Mid.ru Мария Захарова

«Ещё и события не произошли, и, соответственно, их природы нет, а расценки уже имеются. Знаете, почему? Потому что не суть события влияют на оценку США, а собственная шкала конъюнктуры формирует позицию», — написала в своём Telegram-канале Захарова.

Дипломат отметила, что уже неделю «в Белом доме не могут артикулировать, что же произошло в Нигере», якобы «ещё очень рано характеризовать природу происходящих событий».

Как сообщало ИА Регнум, президент Белоруссии Александр Лукашенко 1 августа опроверг появившиеся сообщения о перемещении бойцов ЧВК «Вагнер» к границе Белоруссии и Польши.

Власти Польши создали образ мнимого опасного врага в лице Белоруссии, чтобы показать себя как спасителей нации, но в целом размещение снайперов на белорусской границе — это форма политического сумасшествия, считает политолог Юрий Светов.

В МИД Польши был вызван поверенный в делах Белоруссии Александр Чесновский в связи с тем, что два белорусских вертолёта нарушили польские воздушные границы.

В Минобороны Белоруссии заявили, что нарушения границы Польши белорусскими вертолётами не было.

Польша увеличит количество войск на границе с Белоруссией из-за «нарушения воздушного пространства» вертолётами республики.