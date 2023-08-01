Мичуринск, Тамбовская область, 2 августа, 2023, 01:23 — ИА Регнум. На российского боксёра Артура Осипова заведено уголовное дело — его подозревают в совершении развратных действий с несовершеннолетними детьми. Об этом сообщили ТАСС в полиции Тамбовской области.

Kristin Wall Бокс

Предварительно известно, что Осипова задержали.

Артур Осипов родился в Мичуринске Тамбовской области в многодетной семье. Провёл за свою спортивную карьеру 25 боёв, в 18 из них — победил.

Имеет звание чемпиона России и СНГ, мастер спорта РФ. Выступает 34-летний спортсмен под псевдонимом «Черная молния». Тренирует его старший брат Ренат Осипов.

Как сообщало ИА Регнум, в Краснодарском крае по подозрению в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних задержали 49-летнего мужчину. Он в детском лагере «Счастливое детство» зашёл в комнату отдыха, где находились девочки, и совершил в отношении детей действия сексуального характера.

В Москве мужчина изнасиловал девочку в парке «Царицыно». Известно, что ребёнок имеет психические отклонения, ранее девочка проходила лечение в специализированной клинике.