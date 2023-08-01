Санкт-Петербург, 2 августа, 2023, 00:35 — ИА Регнум. В Союзе композиторов Санкт-Петербурга сообщили о безвременной кончине знаменитого советского и российского композитора Александра Колкер. Ему было 90 лет.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

«С прискорбием сообщаем, что 1 августа скончался заслуженный деятель искусств РСФСР Александр Наумович Колкер», — написали в соцсетях коллеги композитора, выразив глубокие соболезнования родным и близким.

Автор популярных произведений, а их более 100, родился 28 июля 1933 года. Известность ему принесли такие песни как «Дождик», «Парень с Петроградской стороны», «Туман», «Карелия», «Стоят девчонки» и многие другие. Есть у Александра Колкера и песни к кинофильмам, спектаклям и мюзиклам.

Александр Колкер в 2009 году стал лауреатом Национальной премии «Музыкальное сердце театра» в номинации «Лучшая музыка (композитор)» за спектакль «Гадюка», поставленный по мотивам рассказа Алексея Толстого.

Песни Колкера исполняли Иосиф Кобзон, Анна Герман, Майя Кристалинская, Эдуард Хиль, Муслим Магомаев и другие знаменитости.

Произведения автора использовали театры во многих городах России, в Болгарии, Польше, Германии, Чехии, Финляндии.

Также Колкер написал нигу «Лифт вниз не поднимает!».