Вашингтон, 2 августа, 2023, 00:26 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ему стало известно о намерении американской прокуратуры предъявить ему очередное обвинение в ближайшие часы. Об этом он написал в понедельник, 1 августа, в соцсети Truth Social.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Я слышу, что невменяемый Джек Смит (прокурор США. — Прим. ИА Регнум) <…> будет предъявлять ещё одно фейковое обвинение вашему любимому президенту, мне в 17:00 (00:00 мск)», — утверждает Трамп.

Также 1 августа экс-глава Белого дома заявил, что ожидает официального предъявления обвинений против себя по делу о штурме Капитолия его сторонниками в январе 2021 года.

По словам Трампа, это нацелено на сокрытие «дурных новостей о взятках и вымогательствах», исходящих от «лагеря» действующего президента США Джо Байдена. Экс-лидер Соединённых Штатов полагает, что речь идёт о попытке вмешательства демократов в выборы 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, адвокаты опасаются работать с экс-президентом США Дональдом Трампом по делу о штурме Капитолия, так как боятся испортить свою репутацию, говорится в журнале Rolling Stone. По информации издания, после того как бывшему американскому лидеру 19 июля предъявили обвинения по делу о штурме Капитолия, он безуспешно пытался нанять новых юристов. Уточняется, что адвокаты считают дело Трампа проигрышной и самоубийственной миссией, а потому отказываются работать с ним.

6 января 2021 года сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден. В результате погибли пять человек, включая одного полицейского. В связи с произошедшими событиями были арестованы сотни человек.

В декабре 2022 года специальный комитет палаты представителей США опубликовал доклад по итогам расследования штурма Капитолия. Комитет рекомендовал минюсту предъявить экс-президенту Соединённых Штатов четыре уголовных обвинения, в том числе в подстрекательстве или содействии мятежу, в связи с событиями января 2021 года. Трамп отрицал какие-либо правонарушения в связи с нападением на Капитолий. Он заявлял, что у него будет «полный иммунитет» от уголовного преследования и что он «не сделал ничего плохого».