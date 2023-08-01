Москва, 2 августа, 2023, 00:05 — ИА Регнум. Москва готова вернуться к зерновой сделке сразу после выполнения всех условий для России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум Дмитрий Песков

«Москва готова незамедлительно вернуться к зерновой сделке. Но после того, как будут выполнены условия для России», — ответил Песков на вопрос РИА Новости, изменилась ли ситуация и готова ли Москва вернуться к переговорам по возобновлению сделки.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская часть зерновой сделки не была реализована из-за козней США.

Как сообщало ИА Регнум, по истечении срока, 17 июля, Кремль объявил о приостановке участия России в зерновой сделке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что черноморские договорённости фактически прекратили своё действие. Он подчеркнул, что российская сторона незамедлительно вернётся к реализации договорённости, как только будет выполнена касающаяся России часть.

Черноморская или зерновая сделка между Россией, Украиной, Турцией и ООН о вывозе зерна из украинских портов через Чёрное море действовала с 22 июля 2022 года. Россия продлевала зерновую сделку трижды. Президент Владимир Путин заявил, что соглашение не выполняло заявленных гуманитарных целей. Он подчеркнул, что Запад создаёт помехи даже для бесплатных поставок удобрений нуждающимся государствам. Вместе с тем президент пообещал, что Россия продолжит поставлять продовольствие и удобрения в страны Африки, несмотря на санкции.