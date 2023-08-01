Бразилиа, 2 августа, 2023, 00:03 — ИА Регнум. В Бразилии Сеу Жозе Паулино Гомес умер от полиорганной недостаточности в штате Минас-Жерайс. Предположительно, он родился 4 августа 1895 года и был единственным таким долгожителем на Земле. Об этом сообщил портал G1.

Старость

Старейший житель планеты не дожил до 128 лет несколько дней — он умер 28 июля в Педра-Бонита в Зона-да-Мата, штат Минас-Жерайс. По сохранившемуся свидетельству о браке, Гомес женился в 1917 году.

Отмечается, что Жозе Паулино Гомес был всю жизнь фермером, активно катался верхом на лошадях, употреблял местные натуральные продукты и блюда традиционной кухни.

У долгожителя было семь детей, 25 внуков, 42 правнука и 11 праправнуков.

Как сообщало ИА Регнум, в Чувашии вековой юбилей отметили 47 человек, самому старшему из них — 106 лет.

В марте 2022 года в Чебоксарах 104-летие отметил участник Великой Отечественной войны Федор Михайлович Рыбакин.

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