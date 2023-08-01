Москва, 1 августа, 2023, 23:46 — ИА Регнум. Игроки московского любительского клуба «Амкал» одержали победу в матче с командой «Знамя» из Ногинска и вышли во второй раунд пути регионов Кубка России по футболу.

Иван Шилов ИА Регнум

Встреча окончилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля. Игра прошла на стадионе Академии «Спартака» имени Ф. Черенкова. В первом тайме на забитый на 29-й минуте мяч Анатолия Катрича через две минуты ответил Никита Саламатов.

В дальнейшем у хозяев отличились Владимир Лобкарев (61-я минута) и Евгений Маричев (72). Среди гостей голы на счету Никиты Саламатова (31) и Дмитрия Вансовича (85).

Получив вторую жёлтую карточку, на 76-й минуте встречи был удалён футболист «Амкала» Арсений Левшук. Это не помешало команде закончить матч в свою пользу.

В следующем раунде москвичи сыграют с ивановским «Текстильщиком».

Как сообщало ИА Регнум, 26 июля действующий обладатель FONBET Кубка России по футболу ЦСКА разгромил «Оренбург» со счётом 6:0 в матче первого тура группового этапа турнира. Игра состоялась на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Первый гол забил на 12-й минуте Ярослав Арбузов, который при этом впервые вышел в стартовом составе команды.