Москва, 1 августа, 2023, 23:16 — ИА Регнум. На московском заводе счётно-аналитических машин, откуда эвакуировали 40 человек, ликвидировали пожар сообщили 1 августа в экстренных службах.

Иван Шилов ИА Регнум

«Пожар ликвидирован на площади 30 кв. м. Информации о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.

Ранее из здания на Нижней Красносельской улице в Москве эвакуировали 40 человек.

Как сообщало ИА Регнум, 1 августа в центре Москвы из административного здания спасатели эвакуировали людей по причине задымления в вентиляции. По данным экстренных служб, возгорание произошло на шестом этаже.

10 июля в автосервисе на юге Москвы вспыхнул пожар, прогремел взрыв. В помещении металлического ангара находились газовые баллоны. Площадь пожара составила 120 кв. метров. Место возгорания находилось на улице Подольских Курсантов, д. 1, стр. 2.