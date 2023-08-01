Киев, 1 августа, 2023, 23:26 — ИА Регнум. Секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не строил никаких планов на тот случай, если президент страны Владимир Зеленский умрёт. Об этом он сказал в эфире телеканала «Рада», комментируя предположение украинского депутата Николая Княжицкого в интервью Politico.

Данилов слова Княжицкого назвал «полным бредом и вбросом».

«Абсолютно некорректная информация, никаких планов нет, есть президент страны, верховный главнокомандующий вооруженных сил, выполняющий свои обязанности. Для чего они это сделали, мне сложно сказать», — сказал секретарь СНБО, добавив, что такие рассуждения вызывают у властей Украины много вопросов.

Как сообщало ИА Регнум, в случае гибели Зеленского или его неспособности выполнять свои обязанности по другим причинам власть в стране перейдёт к председателю Верховной рады Руслану Стефанчуку, заявил депутат Николай Княжицкий.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что террористические атаки на территории России говорят о военной слабости режима украинского лидера Владимира Зеленского, они чреваты для него преждевременной смертью.