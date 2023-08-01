Вашингтон, 1 августа, 2023, 22:44 — ИА Регнум. Глава Белого дома Джо Байден публично унизил украинского лидера Владимира Зеленского фразой о том, что Киев никуда не денется от Вашингтона. Об этом говорится в статье колумниста Александера Марковски для American Thinker.

Иван Шилов ИА Регнум Джо Байден

Обозреватель напомнил, как в ходе переговоров на июльском саммите НАТО в Вильнюсе Байден отшутился, сказав, что Украина «застряла» с США, а Вашингтон «никуда не денется» от Киева.

По словам Марковски, вассал осмелел и попытался повысить голос на хозяев, но Байден указал ему на его место.

«Говоря недипломатически: вы, недоумки, будете сражаться до тех пор, пока мы поставляем вам оружие или пока у вас не кончится пушечное мясо», — отметил журналист.

В статье говорится, что саммит охладил пыл Зеленского, гнавшегося за членством в альянсе, будто «борзая за механическим кроликом».

По мнению обозревателя, западные страны полностью устраивает война и гибель украинцев за них. В Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе могут не вступать в прямой конфликт с ядерной державой. Все прекрасно понимают, что Украине деваться некуда, а любой протест Зеленского жёстко пресекается из-за решения членов НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, обозреватели Альваро Верци Рангель и Изабелла Арриа в статье для Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico написали, что безответственное и необдуманное поведение президента Украины Владимира Зеленского начало раздражать союзников Украины. Кроме того, есть опасения, что в случае дальнейшего нарастания кризиса единству Европейского союза грозит раскол и разрушение. В странах Запада всё чаще начали склоняться к мысли о возможных мирных переговорах, считают авторы статьи.

Бывший руководитель аппарата экс-госсекретаря США Колина Пауэлла полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью Going Underground заявил, если конфликт на Украине не закончится в скором времени, то НАТО начнёт распадаться уже через 12–15 месяцев. По его словам, опросы общественного мнения указывают на растущее недовольство населения западных стран текущей политикой в отношении Киева.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан считает, что после недавнего саммита НАТО в Вильнюсе вопрос о вступлении Украины в блок решён и не подлежит обсуждению. Он заявил, что Запад будет продолжать работать над усилением антироссийских санкций с целью ослабить оборонно-промышленный комплекс России и его способность производить передовые виды вооружений, в то время как Киев ведёт военные действия.