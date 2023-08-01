Москва, 1 августа, 2023, 22:31 — ИА Регнум. В центре Москвы из административного здания спасатели эвакуировали людей по причине задымления в вентиляции, сообщили 1 августа экстренные службы.

Иван Шилов ИА Регнум

«На заводе счётно-аналитических машин в Москве на Нижней Красносельской улице произошел пожар, эвакуировано 40 человек», — говорится в сообщении.

По официальным данным, возгорание произошло на шестом этаже. На месте происшествия работают пожарные.

Как сообщало ИА Регнум, 1 августа в подмосковных Люберцах вспыхнул сильный пожар около Новорязанского шоссе. По данным экстренных служб, загорелась база стройматериалов. Затем площадь пожара в трёх ангарах на строительной базе увеличилась до 1200 кв. метров. В прокуратуре Московской области ранее заявили, что, по предварительным данным, возгорание на стройбазе началось во время сварочных работ в ангаре предприятия по производству шин.