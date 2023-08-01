Москва, 1 августа, 2023, 21:48 — ИА Регнум. Новые правила получения удостоверений ветеранов боевых действий защитниками Донбасса и участниками организаций, содействовавших выполнению задач ВС России, были приняты в ускоренном режиме и позволят оказать помощь огромному количеству людей, заявила 1 августа глава государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее в пресс-службе правительства РФ сообщили, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановления, которые определяют правила выдачи удостоверений ветеранов боевых действий защитникам Донбасса и бойцам, которые заключали контракты с организациями, содействующими ВС России, в том числе частными.

«С момента открытия филиалов фонда «Защитники Отечества» мы часто видим в социальных сетях комментарии — «а как же ЧВК?», «как быть тем, кто воевал в Донбассе с 2014 года?». Теперь на эти вопросы есть ответы», — написала Цивилёва в своём Telegram-канале.

Удостоверения ветеранов для защитников Донбасса, которые участвовали в боевых действиях с 11 мая 2014 года, будут выдавать в военкоматах, а тем, кто заключал контракты с содействующими армии организациями, — специальная комиссия Министерства обороны, добавила Цивилёва.

В правительстве ранее отметили, что с 11 мая 2014 года, а также граждане, содействовавшие выполнению задач ВС России в ходе спецоперации в составе других организаций: на территориях Украины, ДНР и ЛНР — с 24 февраля 2022 года, на территориях Запорожской и Херсонской областей — с 30 сентября 2022 года.

Документ будет служить подтверждением статуса ветеранов боевых действий и права на полагающиеся по закону им и членам их семей льготы, утверждённые на федеральном уровне, в том числе по налогу на имущество и оплате коммунальных платежей, напомнили также в правительстве.