Брюссель, 1 августа, 2023, 21:12 — ИА Регнум. Евросоюз принял решение эвакуировать выходцев из европейских стран из Нигера, сообщил 1 августа верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

ISSIFOU DJIBO/EPA/TASS

«Мы приняли решение репатриировать выходцев из европейских стран из Нигера, и мы уже ведём эту операцию», — написал он в своем блоге на сайте внешнеполитической службы ЕС.

Боррель добавил, что члены группы Еврокомиссии, занимающиеся вопросами гуманитарной помощи, пока остаются в Нигере.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби информировал, что американский контингент в Нигере, в состав которого входит около тысячи человек, не планирует участвовать в «эвакуационных мероприятиях других стран», и размещать дополнительные силы в Нигере США тоже не собираются.

Тем временем власти Франции объявили о намерении эвакуировать из Нигера своих граждан, а также граждан других европейских стран. Сейчас они лишены возможности покинуть страну самостоятельно, отметили в МИД Франции.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 27 июля группа военных в Нигере выступила в эфире национального телевидения, заявив о госперевороте и свержении президента Мохамеда Базума. 30 июля руководители Экономического сообщества стран Западной Африки заявили, что, если в течение недели президент Базум не вернётся к власти, в отношении мятежников примут военные меры. В то же время представители Буркина-Фасо и Мали заявили, что будут считать вторжение в Нигер объявлением войны своим странам.