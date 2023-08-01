Севастополь, 1 августа, 2023, 20:49 — ИА Регнум. Пожарные расчёты оперативно потушили возгорание на месте падения беспилотника в районе Кара-Кобы, заявил 1 августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.

Официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева Михаил Развожаев

«Выехал на место падения беспилотника. Как видите, никаких последствий нет, возгорание в поле пожарные расчеты оперативно потушили. Спасибо всем оперативным службам за чёткие и слаженные действия», — написал он.

Также губернатор предупредил, что ориентировочно до 21.00 мск в Камышовой бухте, на Северном и Южном молах, флот проводит тренировки по противоподводно-диверсионному обеспечению.

«Будет громко», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 1 августа в районе горы Кара-Коба в Севастополе был сбит беспилотник, на земле произошёл подрыв, в результате чего загорелась трава и кустарники.

Ранее, в ночь на 30 июля 25 беспилотных летательных аппаратов ВСУ самолетного типа попытались атаковать различные объекты в Крыму. ВС России отразили нападение средствами противовоздушной обороны и комплексами радиоэлектронной борьбы.

В ночь на 1 августа ВСУ пытались атаковать беспилотниками объекты в Москве и Подмосковье. Попытка была пресечена средствами ПВО и РЭБ. Два беспилотника были уничтожены над Одинцовским и Нарофоминским районами Московской области, ещё один был подавлен средствами РЭБ, потерял управление и упал на территории комплекса «Москва-Сити».

Кроме того, ВСУ в ночь на 1 августа попытались ночью атаковать тремя безэкипажными катерами российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор в юго-западной части Чёрного моря, сообщили в Минобороны РФ. Корабли ВМФ России, которые сопровождали морской транспорт, своевременно обнаружили катера и уничтожили их.